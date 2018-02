Gomringer-Gedicht bald an fränkischer Fassade

Nach dem Wirbel um ein angeblich sexistisches Gedicht des Lyrikers Eugen Gomringer an der Fassade einer Berliner Hochschule springt nun Gomringers oberfränkischer Wohnort Rehau im Landkreis Hof ein: An der Außenwand des städtischen Museums am Marktplatz soll künftig großflächig das auf Spanisch verfasste Gedicht "avenidas" zu sehen sein, wie Bürgermeister Michael Adam (CSU) mitteilte.

SN/APA (dpa/Archiv)/Britta Pedersen Gomringer-Gedicht an Hochschulfassade