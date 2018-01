Haus von Rosa Parks kommt zurück in die USA

Das Haus der US-Bürgerrechtsaktivistin Rosa Parks (1913-2005), das ein Künstler mehrere Monate lang in seinem Garten in Berlin ausgestellt hatte, kehrt zurück in die USA. Das auseinandergebaute Haus werde über den Atlantik verschifft, sagte der Direktor des Zentrums für Sklaverei- und Gerechtigkeitsstudien der renommierten Brown University im Bundesstaat Rhode Island, Anthony Bouges, der dpa.

SN/APA (dpa)/Monika Skolimowska Mendoza stellte das Haus in seinem Garten in Berlin aus