In der Freizeit spiele ich, was ich will

Es gibt Wiener Philharmoniker, denen außerhalb des Hauptberufs noch Zeit bleibt, in kleinen Formationen zu musizieren.

Es war einmal eine Gruppe Musiker namens "The Philharmonics". Während eines Japan-Gastspiels der Wiener Philharmoniker 2007 war die Idee entstanden, und bald darauf sorgte das Ensemble rund um den philharmonischen Geiger Tibor Kováč für Furore. Neben Kováč und seinen Kollegen Thilo Fechner (Viola), Ödön Rácz (Kontrabass), Daniel Ottensamer (Klarinette) waren noch die Brüder Roman und František Jánoška (Violine, Klavier) und der von den Wienern zu den Berlinern "emigrierte" philharmonische Cellist Stephan Koncz im Ensemble. Man eilte von Erfolg zu Erfolg, die Säle wurden immer größer, die Mischung aus Klassik, Jazz, Klezmer und Balkan, oft von Tibor Kováč arrangiert, wurde mit hinreißendem Schwung und virtuoser Spielfreude serviert. Vier CDs später sind "The Philharmonics" Geschichte, interne Unstimmigkeiten führten zur Auflösung. Einerseits schade, andererseits gibt es jetzt "The Philharmonix" als Fortsetzung, aber auch Tibor Kováč schlief nicht und orientierte sich völlig neu, und fand Mitstreiter: Ekaterina Frolova ist Erste Geigerin im Orchester, auch der Bratscher Gerhard Marschner und der Cellist Péter Somodari sind Philharmoniker, zu ihnen gesellte sich der Pianist Christopher Hinterhuber. "Philharmonic Five" nennt sich die Gruppe, die nun die erste CD-Aufnahme vorlegen konnte. "Mission possible" hat nichts mit dem musikalischen Konkurrenzkampf zu tun, Tibor Kováč hat bewusst neue Ufer angesteuert und Musik zu Filmen gewählt. Zwar sind mit "Hedwig's Theme" aus "Harry Potter" von John Williams und dem Hauptthema, das Lalo Schifrin für den Action-Reißer "Mission impossible" schrieb, zwei Originalhits auf der CD, doch es wurden bekannte Musikstücke eingespielt, die in diversen Erfolgsstreifen und TV-Serien für Atmosphäre sorgten. Dvořák, Bizet, sogar Debussy, und natürlich der Walzer aus der Jazzsuite von Schostakowitsch, den schon der Hollywood-Feinspitz Stanley Kubrick zielsicher einsetzte in "Eyes Wide Shut". Das allermeiste arrangierte Tibor Kováč für sein Quintett einfallsreich neu. Dass die fünf aus der philharmonischen Klangkultur kommen, macht sich bestens bemerkbar.

Und noch ein Philharmoniker hat seit Jahren ein prosperierendes Nebenfeld. Der Geiger Kirill Kobantschenko gründete vor Jahren die von seinen Initialen inspirierte Truppe "Plattform K+K Vienna" mit dem Vorsatz, sehr rare und gar noch nie gehörte Werke aufzuführen. Bis nach China führten Konzertreisen, die Besetzungen waren veränder- und erweiterbar. Jetzt ist eine CD erschienen, die die Ernsthaftigkeit ebenso zeigt wie die Leichtfüßigkeit, vor allem die kammermusikalische Virtuosität der Musiker um Kobantschenko, zu denen etwa zwei Drittel des "Eggner-Trios" gehören. Die Auswahl überzeugt und bringt Tipps für Konzertveranstalter. Warum wird eigentlich das fabelhafte Streichquintett von Alexander Zemlinsky so selten aufgeführt? Oder das so wunderbar "außerirdisch" schwebende "Tenebrae" von Osvaldo Golijov? Dazwischen sorgt der Akkordeonist Christian Bakanic im Ensemble für Tangosinnlichkeit, und Fritz Kreisler ist ohnehin immer was fürs Herz. Eine runde Sache.

CDs:Philharmonic Five, "Mission possible", Sony Classical.

Plattform K+K Vienna, "Vienna is calling you", Deutsche Grammophon.

(SN)