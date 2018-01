Irische Erzählungen

Manchmal genügt ein Detail oder ein Augenblick, um ein Leben zu bestimmen.



Für herausragende Menschen von außerordentlichem Können oder besonders grausamer Art, die eine Spur in der Geschichte hinterlassen haben, wurde die Biografie erfunden. Für alle anderen, also fast alle, ist die Literatur zuständig. Sie stehen nicht auf der Seite des Erfolgs, sie haben den Durchschnitt gepachtet, in dem sich Niederlagen und Glücksfälle die Waage halten. Nichts Weltbewegendes geschieht, und ist einer am Boden zerstört, so fällt das nicht weiter auf, weil es unter die Kategorie Privatsache fällt. Und die braucht niemanden zu kümmern.