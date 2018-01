Jüdisches Museum Wien erzielte 2017 neuen Besucherrekord

Nach 2015 konnte im Jüdischen Museum Wien 2017 erneut ein Rekord verzeichnet werden. Exakt 129.535 Personen statteten den beiden Museumsstandorten - also im Haupthaus in der Dorotheergasse und in der Dependance am Judenplatz - einen Besuch ab. Das teilte das Museum mit.

