Karajans Vision wird im Kino realisiert

Ein Vorhaben Herbert von Karajans war derart weitreichend, dass die passende Technik für seine Konzertfilme erst jetzt bereitsteht.

Was Herbert von Karajan in seinem letzten Lebensjahrzehnt vorgeschwebt ist, wofür er Filme inszeniert und im Keller seines Anifer Hauses geschnitten hat, wird erst jetzt zur Wirklichkeit. Damals sagte er zwar: "In fünf Jahren wird die Technik so weit sein", dass ein Orchesterkonzert fast "in Lebensgröße" technisch reproduzierbar werde, um nicht mehr "nur für einen kleinen Club von Menschen erreichbar" zu sein, sondern "Gesamtgut einer ganzen Welt" werde.