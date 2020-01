10. Verleihung der Österreichischen Filmpreise

Am Donnerstagabend versammelt sich die heimische Kinobranche wieder in Grafenegg, um das Jubiläum des Österreichischen Filmpreises zu begehen: Zum 10. Mal werden die Auszeichnungen verliehen. Dabei geht Jessica Hausners Thriller "Little Joe" mit zehn Nominierungen als Favorit in die Gala. Die Preise werden in insgesamt 17 Kategorien vergeben.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Jessica Hausner gilt als Favoritin