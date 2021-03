125 Jahre Kino: Ein Kasten, der die Welt bewegte

Am 20. März 1896 fand die erste Filmvorführung in Wien statt. 125 Jahre später wird im Filmarchiv Austria digital gefeiert.

Die Verblüffung des Reporters, den das "Illustrirte Wiener Extrablatt" zur allerersten Filmvorführung in Wien am 20. März 1896 geschickt hatte, war enorm: "Wir betonen, es sind nicht todte Figuren, die man sieht, sondern sich bewegende Gestalten, mit all ihren Arten und Unarten, und nicht vielleicht eine oder zwei Figuren, sondern Hunderte auf einmal."

Die Veranstaltung fand vor geladenem Publikum in der k. k. Graphischen Lehr- und Versuchsanstalt statt. Die Brüder Auguste und Louis Lumière waren nach Wien gekommen, ...