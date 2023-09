30 Jahre Jurassic Park: Was die Dinos mit King Kong und dem Weißen Hai gemeinsam haben

Vor 30 Jahren gab es "Jurassic Park". Der Blockbuster ließ uns über tricktechnisch bahnbrechende Dinosaurier staunen - und knüpfte mit dieser Faszination an zahlreiche andere Monster und Tiere an, die unsere Kino-Fantasie beflügelten.

Auge in Auge mit dem berüchtigten Tyrannosaurus Rex.

BILD: SN/SM/UNIVERSAL/COURTESY EVERETT COLLECTION VIA WWW.IMAGO-IMAGES.DE

Der Wissenschafter Dr. Grant versteckt sich mit zwei Kindern in einer Baumkrone, als eine Horde Tiere sie aufschreckt. Die Sicherheitssysteme des geplanten Freizeitparks, in dem sie sich befinden, sind außer Gefecht gesetzt, und so irrt eine Handvoll Menschen auf der Insel ...