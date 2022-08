79. Filmfestspiele in Venedig beginnen: Festival bricht Streaming-Tabu

Marilyn Monroe, Harry Styles, Cate Blanchett und Christoph Waltz: Die 79. Filmfestspiele von Venedig geizen nicht mit Stars.

Ein Professor für Hitler-Studien (Adam Driver) führt ein geruhsames Patchworkfamiliendasein mit seiner Frau (Greta Gerwig). Dann geschieht in einer nahen Fabrik ein Chemieunfall, und das Dasein der Familie steht auf dem Kopf: Der postmoderne Horror von Noah Baumbachs "Weißes Rauschen" eröffnet am Mittwoch das große Filmfest am Lido. Die Entscheidung für den Film kommt einem Bekenntnis von Festivalpräsident Alberto Barbera gleich, manche würden es Niederlage nennen: Es ist das erste Mal, dass ein Netflix-Film das älteste Filmfestival der Welt eröffnet.

...