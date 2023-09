"A Haunting in Venice": Kenneth Branaghs dritter Poirot-Fall.

Kaum ist man zurück vom schönsten Filmfestival der Welt, geht's filmisch schon wieder retour in die Lieblingsstadt der unheilbaren Romantikerinnen: Der geniale belgische Privatdetektiv Hercule Poirot in seiner Kenneth-Branagh-Inkarnation ermittelt in seinem dritten Fall in Venedig. Zu diesem Behufe hat ...