"A Star Is Born": Das ewige Märchen wieder neu erzählen

Er säuft zu viel, so ist das halt in der Musikbranche, irgendwann ist der Druck zu groß: Countrystar Jackson Maine (gespielt vom einstigen "Hangover"-Star Bradley Cooper) bekommt kein Konzert mehr hin ohne Drogen, obwohl er die Fans nach wie vor begeistert. So beginnt "A Star is Born", Coopers gefeiertes Regiedebüt. Auf der Fahrt vom Konzert zum Flughafen will Jackson dann noch einen letzten Drink nehmen, sein Chauffeur bringt ihn in die einzige offene Bar, wo auf der Bühne eine aufgedonnerte junge Frau steht und mit mächtiger Stimme singt. Sie tut das nur als Hobby, Ally (Popstar Lady Gaga in ihrer ersten Hauptrolle) habe eine "zu große Nase" für eine echte Karriere, hat ihr einmal jemand gesagt. Jackson erkennt aber ihr gewaltiges Talent, und will sie fördern. Der Rest ist Geschichte, in Variationen sehr oft erzählt: "A Star Is Born" basiert auf einem Drehbuch, das 1937 unter dem Titel "Ein Stern geht auf" zum ersten Mal verfilmt wurde und damals von einem jungen Filmstar handelte. Das Material wurde 1954 mit Judy Garland wieder verfilmt, erneut 1976 mit Barbra Streisand, und nun eben mit Lady Gaga.

Es ist ein altes Märchenmotiv, das immer wieder in ein modernes Umfeld verpflanzt wird: Ein Mädchen wird entdeckt, aufgrund einer Eigenschaft, für die sie nichts dazugetan hat, sei es ein Talent oder eine noble Herkunft. Ein älterer Mann ist der Entdecker, umwirbt sie romantisch, und macht sie zum Star oder zur Königin: "A Star Is Born" ist das Hässliche-Entlein- oder Aschenputtel-Märchen, das "Huch, sie kann singen!", "Was, meine Mutter war Prinzessin?" oder "Ohne Brille bist du richtig hübsch", das letztlich immer wieder eine ähnliche Geschichte erzählt, keine echte Entwicklung, sondern den verführerischen Traum vom mühelosen sozialen Aufstieg per Erkanntwerden. Offenbar nutzt sich dieses eskapistische Märchen nicht ab und funktioniert für jede neue Generation wieder als dankbares Motiv.

Erstaunlich ist, dass dasselbe Märchen für Burschen nicht zu gelten scheint, die kommen in den archetypischen Geschichten eher durch Konkurrenzkampf, Entwicklung oder Arbeit (vom Tellerwäscher zum Millionär) voran. Für Cooper hat es sich jedenfalls ausgezahlt, mit seinem Regiedebüt auf bewährten, risikofreien Stoff zu setzen, obwohl das Projekt jahrelang im Gespräch war, Clint Eastwood war ursprünglich als Regisseur vorgesehen, Beyoncé sollte das unbekannte Talent verkörpern. Nun hat sich Cooper damit erste Regiesporen verdient, als süchtiger Sänger eindrucksvoll, und Superstar Lady Gaga ist als Schauspielerin glaubwürdig, als Oscar-Kandidaten werden die beiden bereits gehandelt. Einzig in den Szenen, die von der Beziehung zu einem suchtkranken Menschen handeln, lässt "A Star Is Born" das Blankpolierte ein wenig hinter sich. Ansonsten fügt die 2018er-Version der Geschichte nichts Wesentliches hinzu. Aber manchmal ist genau das auch sehr beruhigend.

Film:A Star Is Born. USA 2018. Regie: Bradley Cooper. Mit B. Cooper, Lady Gaga, Sam Elliott, Dave Chappelle.

