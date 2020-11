Alles ist nicht so sicher und unter Vorbehalt

Österreichs Oscar-Einreichung 2021, das Beziehungsdrama "Was wir wollten", wäre am Freitag ins Kino gekommen.

"Ah, die Wiener! Auch schon wach." Den Witz, in breitem Fernsehtirolerisch vom einen Urlauber an den anderen gerichtet, wird wahrscheinlich in Los Angeles niemand so lustig finden wie hierzulande, wo Bundeshauptstadt-Bashing zum guten Wahlkampfton gehört. Im Beziehungsdrama "Was wir wollten" ist dieser Schmäh einer, der den Tonfall des ganzen Films mitbestimmt.

Ulrike Koflers Langspielfilmdebüt - mit den Kinostars Lavinia Wilson und Elyas M'Barek in den Hauptrollen - ist die österreichische Oscareinreichung für die Verleihung 2021. Sollte ein Paralleluniversum ...