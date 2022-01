Als Österreich Monroes Rock fliegen ließ

Das Academy-Museum in Los Angeles wirft in einer opulenten Filmreihe einen Blick auf Emigranten in Hollywood von Wilder bis Baum.

Als das Academy Museum of Motion Pictures, ein 484 Millionen US-Dollar (427 Mill. Euro) teures Gebäude in Los Angeles, im September nach zehn Jahren Konzeptionen und mehrfacher Verschiebung seine Türen öffnete, wurde es kurz darauf in der jüdischen Publikation "Forward" dafür kritisiert, dass es die grundlegende Rolle jüdischer Einwanderer in der Filmindustrie vernachlässige. Der Titel des Artikels lautete: "Juden haben Hollywood gebaut. Warum wird ihre Geschichte aus dem Museum der Academy gelöscht?" Man kann in dem Museum der ...