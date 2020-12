Animationsfilm "Soul": Das Glück kann am Wegesrand warten

Mit dem verschmitzten Film "Soul" gelingt dem Pixar-Mastermind Pete Docter ein Loblied auf einfache Dinge.

Manchmal kommt es anders. Wenn das Leben wie eine sonnige Landschaft daliegt, die glücklichen Momente am Wegesrand aufs Gepflücktwerden warten, passiert manchmal das Schlimmste. In dem Animationsfilm "Soul" (im Streaming auf Disney+) hat der begabte Pianist Joe Gardner (im Original mit der Stimme von Jamie Foxx) seit seiner Teenagerzeit darauf hingehofft, eine Karriere als Jazzmusiker zu starten. Inzwischen ist er undefinierbare Mitte 40, bekommt seine Hosen nicht mehr so leicht zu wie früher, neigt zu trockener Haut und bringt als ...