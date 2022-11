Anne Hathaway im Interview zu "Zeiten des Umbruchs": "Die Fehler verstehen wir ja erst im Rückblick"

Oscarpreisträgerin Anne Hathaway spricht im Interview über Anstand, Zivilcourage und ihre Rolle als Mutter in "Zeiten des Umbruchs".

Der zwölfjährige bildnerisch begabte Paul wächst in einer jüdischen Familie im New York der Achtzigerjahre auf, mit strengen Eltern (Anne Hathaway und Jeremy Strong) und einem Großvater (Anthony Hopkins), der sein bester Freund ist. Paul ist sehr behütet, doch als er sich mit seinem schwarzen Mitschüler Johnny anfreundet, die beiden in Schwierigkeiten geraten und als Pauls Opa ihm von seiner Flucht vor Verfolgung erzählt, wird Paul klar, dass die Welt ganz anders funktioniert. Gegen seinen Willen steckt ihn sein Vater ...