"Another Coin for the Merry-Go-Round": Noch eine Runde Spaß

Immer noch nicht erwachsen, immer noch am Fliegenwollen: Valerie Pachner spielt in "Another Coin for the Merry-Go-Round" eine Musikerin ohne Bedürfnis nach Bodenhaftung.

Eine Libelle sollte fliegen wollen, dazu ist sie gemacht. Doch die Libelle, die am Beginn von Hannes Starz' Film "Another Coin for the Merry-Go-Round" auf Annas Hand sitzt, will nicht loslassen. Anna (gespielt von der ewig schönen Valerie Pachner) will dafür nicht landen, will kein Ende der Kindheit, dabei ist sie um die dreißig und die, die früher mitgeflogen sind, sind inzwischen erwachsen geworden. "Irgendwann ändert sich was. Menschen rutschen weg, fliegen nicht mehr mit, kommen wo an. Aber wo? ...