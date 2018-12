"Aquaman" - der Held, der aus der Tiefe kam

Nur nicht zu ernst nehmen: Der nasse Superheld "Aquaman" hat einen eigenen Film - und ist witziger als befürchtet.

Er hat beeindruckende Muskeln, läuft meistens ohne Hemd herum, hat goldgrüne Augen und möchte den Weltfrieden: An "Aquaman", dem Superhelden aus dem DC-Universum, ist rein gar nichts auszusetzen.

Seine gleichnamige Herkunftsgeschichte kommt jetzt ins Kino, als Teil des "DC Extended Universe", in dem sich Heldinnen wie Wonder Woman, Superman und Batman tummeln. Nun geht es also um Aquaman, mit bürgerlichem Namen Arthur (gespielt von Jason Momoa), Sohn eines neuseeländischen Leuchtturmwärters (Temuera Morrison) und der Königin von Atlantis (Nicole Kidman).