Auf die Oscars zureiten: Zwölf Oscar-Nominierungen für "Power of the Dog"

Keine Freiheit, dafür Western: Nach der verhaltenen Oscarnacht 2021 dürften die Oscars 2022 Ende März wieder ein großes Fest sein. Leider ohne "Große Freiheit" von Sebastian Meise.

Der 27. März könnte die große Nacht von Jane Campion werden: Die Regisseurin, die 1994 für "Das Piano" schon einmal für Drehbuch und Regie nominiert war und für das Drehbuch damals auch den Oscar gewonnen hatte, wurde am Dienstag mit ihrem Team für den ungewöhnlichen Western "The Power of the Dog" gleich zwölffach für einen Oscar nominiert. Die Chance, eine der begehrten Statuen zu gewinnen, gibt es für den Film in insgesamt elf Kategorien - darunter auch in der Königsdisziplin "Best Picture", in der sie schon 1994 wie auch heuer unter anderem auf Steven Spielberg treffen wird.

Es ist eine große Verbeugung der Filmbranche vor der neuseeländischen Meisterin Campion, die mit ihrem Film auf Basis des Romans "Die Gewalt der Hunde" von Thomas Savage - das Original kam 1967 heraus, eine deutsche Übersetzung gibt es seit 2021 - das uramerikanische Westerngenre mit dem Beispiel einer Brüderrivalität dazu benutzt, verschiedene Varianten von Männlichkeit zu zeigen, die sich ganz unerwartete Wege des Ausdrucks sucht.

Schon im Vorfeld war bekannt geworden, dass bei der Nominierung so viele Stimmen abgegeben wurden wie nie zuvor in der Geschichte der Academy - von fast 9500 Wahlberechtigten aus 82 verschiedenen Ländern. Für die wahlberechtigten Academy-Mitglieder war ein exklusives Streaming-Service eingerichtet worden, was die Zugänglichkeit zu den Filmen und damit die Bereitschaft zum Wählen wohl noch erhöht hatte.

Glücklicher Zweiter bei den Nominierungen ist Denis Villeneuves aufwendige Neuverfilmung von Frank Herberts "Dune" mit zehn Oscarchancen. An dritter Stelle mit sieben Nominierungen liegen Steven Spielbergs glänzendes "West Side Story"-Remake und Kenneth Branaghs sehr persönlicher Schwarz-Weiß-Film "Belfast". "Belfast" wird Ende Februar in die österreichischen Kinos kommen und für diesen Film sind unter anderem Judi Dench und Ciarán Hinds in den Nebenrollen nominiert - als verschmitztes Großelternpaar eines kleinen Buben, der im von Anschlägen erschütterten Belfast der Siebzigerjahre aufwächst. "Belfast" ist ein unerwartet sanfter Film, der seinen großen Formwillen mit warmherzigem Humor paart und womöglich heimlicher Favorit der Nacht sein kann.

Eine der spannendsten Kategorien ist die "Beste Darstellerin". Hier ist Kristen Stewart als Lady Diana in "Spencer" die unumstritten Leuchtendste, obwohl sie neben so aufregenden Kolleginnen wie Olivia Colman (für die Literaturverfilmung "Frau im Dunkeln"), Jessica Chastain (für das Biopic "The Eyes of Tammy Faye" über eine schrille TV-Evangelistin), Nicole Kidman (die in "Being the Ricardos" Lucille Ball spielt) und Penélope Cruz (für Pedro Almodóvars "Madres paralelas") nominiert ist.

Leider keine Nominierung gab es für den österreichischen Beitrag von Sebastian Meise. Andernorts wurde sein Drama "Große Freiheit" schon vielfach ausgezeichnet. Bei den internationalen Filmen heißt der große Favorit "Drive My Car". Der Film des japanischen Regisseurs Ryusuke Hamaguchi ist für insgesamt vier Oscars nominiert, die Adaption einer Kurzgeschichte von Haruki Murakami über einen Mann, der nach dem frühen Tod seiner Frau erst nach und nach ihre Identität entdeckt. In derselben Kategorie ist auch der dänische Zeichentrick-Dokumentarfilm "Flee" über die Flucht eines jungen Afghanen nach Europa nominiert, der Film hat außerdem Chancen als beste Doku und als bester Animationsfilm.