Auf die Oscars zureiten:Zwölf Oscar-Nominierungen für "Power of the Dog"

Keine Freiheit, dafür Western: Nach der verhaltenen Oscarnacht 2021 dürften die Oscars 2022 Ende März wieder ein großes Fest sein. Leider ohne "Große Freiheit" von Sebastian Meise.

Der 27. März könnte die große Nacht von Jane Campion werden: Die Regisseurin, die 1994 für "Das Piano" schon einmal für Drehbuch und Regie nominiert war und für das Drehbuch damals auch den Oscar gewonnen hatte, wurde am Dienstag mit ihrem Team für den ungewöhnlichen Western "Power of the Dog" gleich zwölffach für einen Oscar nominiert. Die Chance, eine der begehrten Statuen zu gewinnen, gibt es für den Film in insgesamt elf Kategorien - darunter auch in der Königsdisziplin "Best ...