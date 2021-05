Auf ins Kino - aber nicht überall ist offen

Es ist die Zeit für Klassiker und treue Kinofans: Während die großen Cineplexx-Paläste zubleiben, starten Programmkinos nach dem Lockdown mit aktuellem, oscarprämiertem Stoff und zeitlosen Legenden.

Julia Roberts wartet als pretty woman sehnsüchtig auf Richard Gere. Humphrey Bogart und Ingrid Bergman bleibt am Flugplatz von Casablanca dann immer noch Paris. Orson Welles sagt als letztes Wort "Rosebud". Alles lang her. Und doch gemacht für die Ewigkeit.

Und wenn "Casablanca", "Pretty Woman" oder "Citizen Kane" aktuell in einem Kinoprogramm auftauchen, ist etwas Besonders passiert. Jedenfalls in Salzburg sind unter anderem diese drei Streifen zu sehen, wenn am kommenden Mittwoch der Lockdown endet und es wieder ...