"Aufbruch zum Mond": Ein großes Gerüttel für die Menschheit

"Wir haben alles unter Kontrolle!" Ja, klar, und dann verglühen wieder ein paar Astronauten im All, und niemand will es gewesen sein: Der Film "Aufbruch zum Mond" demonstriert, wie selbst gebastelt die Raumfahrt in den Sechzigerjahren noch wirkte. "First Man" heißt der Film im Original, Regisseur Damien Chazelle bleibt nah an der Figur von Neil Armstrong, gespielt von Ryan Gosling. Armstrong wird als einer erzählt, der immer wieder zu trauern hat, und seine Trauer verschweigt: um die Tochter, die an einer Krankheit stirbt, um die Pilotenkameraden, die im Laufe der Jahre ums Leben kommen. Es ist eine subjektive Perspektive, ein Hineinfühlen in den Mann, der seine Gefühle zu ignorieren versucht (bis auf einen kitschigen Moment am Mond), emotional nah und noch näher physisch, vom heftigen Gerüttel der Kamera gleich in der ersten Szene bis hin zum maximalen Gerüttel bei der weiten Reise zum Mond.