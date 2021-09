"Aufzeichnungen aus der Unterwelt": Die Unterwelt? Hat's nie geben.

Ein großartiger Dokumentarfilm erzählt ein Stück Wiener Zeitgeschichte.

Atmosphärische Geräusche, jemand macht einen hörbar tiefen Schluck, seufzt auf: "Ah jo!", Kamera läuft, Klappe, Alois, die erste. Ein etwas zerdrückter älterer Mann ist in körnigem Schwarz-Weiß zu sehen, aus dem Off kommt die Frage "Was sagst du, dass du immer beschrieben wurdest als der Unterweltkönig?" Na, was soll er schon sagen? Dass es vor allem die "Kronen Zeitung" war, die damals mit solchen Titelseiten Geld verdient hat, und dass er sogar einmal hingegangen ist, um einen Anteil dieses Gelds ...