Aus einem Besuch in der Idylle wird ein wüster Heimatfilm-Karneval

Sommerfrische in der wunderschönen Obersteiermark, die lauschige Pension "Alpenrose" und auf dem Teller Forelle blau: Nach Motiven des Endzeit-Romans "Die Kinder der Toten" von Elfriede Jelinek aus 1995 kommt nun ein Stummfilm ins Kino, der als sonniges Urlaubsdokument beginnt. Aber dann! Und immer wilder!

Beim Steirischen Herbst 2017 hatten Kelly Copper und Pavol Liska vom "Nature Theater of Oklahoma" den Filmdreh als Live-Performance inszeniert, mit vielen Laiendarstellern aus der Gegend um die Kindheitsorte der Schriftstellerin. Copper und Liska hatten das Buch allerdings nicht gelesen, sondern sich erzählen lassen, entsprechend lose ist die Adaptierung.

Der Film, gedreht auf kolportierten 666 Rollen Super-8-Material (passend zu 666 Seiten der Romanvorlage), ist zwar stumm, alle Dialoge finden auf Texttafeln statt. Auf der Tonspur gibt's Wirtshauslärm, entrische Volksmusik, Unfallgeräusche. Die Erzählung steigert sich von Impressionen im Ferien-Idyll, Mutter-Tochter-Konflikten und einem Busunfall bis hin zur Zombie-Apokalypse. Es treten auf: Lebendige und gestorbene Touristinnen, Fleckvieh, tote Nazis, ermordete KZ-Häftlinge, Palatschinkengesichter und Blasmusik, zudem eine über die Balkanroute angereiste Gruppe preisgekrönter syrischer Lyriker, die sich in der Ferienpension "original Syrian cuisine" erhofft hatte. Leider stand auf dem Schild "Styrian", und die kernsteirische Gastfreundschaft hört sich bei Damen mit Kopftuch aber sowas von auf.

Was, wenn Ermordete wiederkehren? Jelinek hatte in "Die Kinder der Toten" auf den Verlust österreichischer Selbstzufriedenheit angesichts des verdrängten Holocaust abgezielt. Die Verfilmung ist ein Heimatfilm-Karneval, in dem makabere Motive durcheinander geraten und manches im Klamauk verloren geht. Copper und Liska treffen die Tonart gemütlicher Grauslichkeit, für die Österreich weltbekannt ist. Dazu passt, dass Ulrich Seidl diesen Film produziert hat, dessen Österreich-Bild das Regieduo ebenso beeinflusst hat wie jene Art von Horrorfilm, die auch Jelinek als Einfluss genannt hatte.

Soll das betroffen machen, provozieren oder nur lustig sein? Die Jury des "Fipresci"-Preises des Berlinale stellte fest: "Das Ergebnis ist urkomisch, bissig, manchmal verwirrend, witzig und sicher auch etwas, mit dem nicht alle einverstanden sind. Aber das macht Kino aus: Wir müssen uneinig sein!"

Film: "Die Kinder der Toten", Österreich 2019; Regie/Kamera: Kelly Copper, Pavol Liska. Salzburg-Premiere: heute, Montag, in Das Kino, 20.15 Uhr.

Quelle: SN