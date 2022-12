Ausgezeichnete Komödie "Ninjababy": Was soll dieser Bauch da?

Die beste europäische Komödie 2021 "Ninjababy" handelt von einer ungeplanten Schwangerschaft - und kommt jetzt ins Kino

Rakel möchte eines Tages Comiczeichnerin sein, vielleicht aber auch Försterin oder Astronautin. Derzeit, mit Anfang zwanzig, ist sie noch mitten im Studium, vor allem chaotisch und ohne konkrete Vorstellungen, wie ihr Leben weitergehen soll. Dann verspürt sie eines Tages seltsame Gelüste auf exotische Fruchtsäfte. Ihre Mitbewohnerin überreicht ihr einen Schwangerschaftstest. Und das Nächste, was Rakel (Kristine Kujath Thorp) erfährt, ist, dass sie trotz Verhütung schwanger ist. Der Mensch, der daran beteiligt war, steht ihr nicht besonders nahe. Was also tun?

