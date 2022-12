James Camerons neuer "Avatar": Das blaue Paradies steht in Flammen

13 Jahre nach "Avatar", dem erfolgreichsten Film aller Zeiten, kommt nun die Fortsetzung ins Kino.

Die Feinde von damals sind zurückgekehrt, der blaue Planet Pandora ist in Gefahr: In James Camerons "Avatar - The Way of Water" (ab Mittwoch im Kino) muss sich Sully (gespielt von Sam Worthington) überlegen, wie er seine Familie vor der Zerstörung durch die raffgierigen Invasoren rettet. Seine Antwort ist diesmal nicht zurückzuschlagen (wie im ersten Teil), sondern die Flucht. Doch auch in ihrem neuen Zuhause werden die Sullys von der Katastrophe eingeholt.

"Papa, erzähl von früher!"

...