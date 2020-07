"Bacurau" mit Udo Kier und Sônia Braga: Showdown im Dschungel

Der sozialpolitisch brisante Film "Bacurau" ist in Brasilien zum Symbol der Auflehnung geworden. Udo Kier und Sônia Braga liefern sich darin ein gnadenloses Duell.

Man stelle sich vor, eine rechtsnationale Regierung verscherbelt die Überlebenschancen jener Bevölkerungsschichten, an denen ihr nichts liegt, einfach an die Meistbietenden. Undenkbar! Genau das geschieht in Brasilien, dort, wo Schutzmaßnahmen gegen die Pandemie aktiv hintertrieben werden, wo der Urwald für die Rinderherden globaler Konzerne abgebrannt wird und der Lebensraum für jene, die der Regierung unter Präsident Bolsonaro nicht ins erzkonservative Konzept passen, gezielt zerstört wird.

Insofern ist die Handlung des Films "Bacurau" (derzeit im Kino) von Kleber Mendonça Filho und Juliano Dornelles gar nicht so wild dahererfunden, im Gegenteil: Seit der Premiere in Cannes vor einem Jahr wurde er immer noch aktueller, die beiden Regisseure hatten den Stream in Brasilien daher auch gratis im Netz zur Verfügung gestellt. Dabei ist "Bacurau" keinem Realismus verpflichtet und arbeitet sich mit Gusto durch die Genres, vom Kriegsfilm über Horror bis zum Western, gespickt mit Filmzitaten und gekrönt von der Anwesenheit zweier Kultfilmstars, Udo Kier und Sônia Braga.

Zwei Särge zum Preis von einem

Die Handlung spielt in einem abgelegenen Dorf in einer nahen Zukunft. Ab der ersten Szene ist klar, dass hier etwas faul ist: Entlang der staubigen Straße verkauft jemand Särge, zwei zum Preis von einem, die Wasserversorgung des Dorfs ist seit einem Dammbau abgeschnitten. Das Dorf um die Ärztin Domingas (Sônia Braga) ist aber eine eingeschworene Gemeinschaft von Außenseitern: Nudisten, Sexarbeiterinnen, Linksintellektuelle, Indigene, Transpersonen. Dem Staat sind sie egal - so sehr, dass sie eines schönen Tages von Google Maps verschwinden und der Handyempfang ausfällt. Dann tauchen zwei auffällig-unauffällige Motorradtouristen auf. Und dann beginnt das Morden: Der Staat hat seine Bürgerinnen und Bürger an die Meistbietenden (unter anderem Udo Kier) verkauft.

Aberwitzige Dystopie

"Bacurau" ist eine aberwitzige Gesellschaftsdystopie, in der marginalisierte Dorfbewohner von privilegierten US-Touristen wie Safari-Jagdwild hingemetzelt werden, und eine wüste, brandaktuelle Parabel auf die tödliche Politik von Bolsonaros Regierung. Zwar hat der wilde Genremix zwischendurch Längen, doch lässt der Film am Ende atemlos zurück: Zwar ist die Handlung überspitzt, doch die Wirklichkeit ist um keinen Deut weniger mörderisch.

Film: Bacurau. Gesellschaftsdystopie, Brasilien, Frankreich 2019. Regie: Kleber Mendonça Filho, Juliano Dornelles. Mit Sônia Braga, Udo Kier, Bárbara Colen, Silvero Pereira:, Thardelly Lima. Start: 1. Juli.



Quelle: SN