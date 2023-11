"Bambi" für dänischen Schauspieler Mads Mikkelsen

Der dänische Schauspieler Mads Mikkelsen ("Der Rausch") erhält einen "Bambi". Der 57-Jährige wird in der Kategorie "Schauspiel International" geehrt, wie Hubert Burda Media am Donnerstag in München mitteilte.

"Mads Mikkelsen beeindruckt nicht nur durch seine schauspielerische Vielseitigkeit, sondern auch durch seine Beständigkeit und Hingabe zum Handwerk. Seine Fähigkeit, sich immer wieder in unterschiedlichste Rollen zu verwandeln, zeugt von seinem außergewöhnlichen Talent und seiner tiefen Leidenschaft für die Schauspielkunst", befand die "Bambi"-Jury.

"Ich fühle mich geehrt und bin sehr dankbar. Ehrenpreise wie dieser bedeuten, dass er mir nicht für etwas Bestimmtes, sondern für meine Arbeit ganz allgemein überreicht wird. Das macht mich stolz", reagierte Mikkelsen im Interview mit der dpa. Der Schauspieler hat in seiner Karriere in zahlreichen dänischen Filmen wie "Dänische Delikatessen", dem Oscar-prämierten "Der Rausch" und zuletzt in "King's Land" Hauptrollen gespielt. Gleichzeitig war er in Hollywood-Streifen wie "James Bond 007: Casino Royale" zu sehen.

Einen Umzug von Kopenhagen nach Los Angeles hat Mikkelsen aber nie in Erwägung gezogen: "Ich verstehe, wenn man 18, 20 Jahre alt ist und dann dorthin geht. Ich aber hatte zwei kleine Kinder, als es anfing, in Amerika für mich zu laufen." Der Schauspieler erwähnte im Interview auch seine entfernten Vorfahren in Deutschland und merkte an: "Es hat sich herausgestellt, dass wir keine Barone waren. Wir waren arme Leute, aber wir waren dort."

Der "Bambi" kommt nach jahrelanger Pause zurück und wird am 16. November in München verliehen. In den Jahren 2020, 2021 und 2022 hatte es keine Verleihung gegeben, zum 75. Jubiläum des Medienpreises hat der Medienkonzern Hubert Burda Media sich aber entschlossen, den Preis wieder zu vergeben.

Dieses Jahr wird der "Bambi" in voraussichtlich zwölf Kategorien verteilt. Zur Gala in den Bavaria Filmstudios werden etwa 800 geladene Gäste aus vielen gesellschaftlichen Bereichen erwartet. Sat.1 überträgt die Veranstaltung am 16. November ab 20.15 Uhr live.

Der "Bambi" ist einer der wichtigsten Medien- und Fernsehpreise in Deutschland. Die Auszeichnung gibt es seit 1948.