"Barbie"-Premiere in Los Angeles mit vielen Stars

Nach einer Reihe von weltweiten Events und Pressekonferenzen hat der Film "Barbie" am Sonntag (Ortszeit) in Los Angeles im Shrine Auditorium Weltpremiere gefeiert. Hauptdarstellerin Margot Robbie war in einem schwarzen Abendkleid - in Anlehnung an ein Outfit der Puppe - erschienen, während Co-Star Ryan Gosling einen hellrosafarbenen Anzug trug.

BILD: SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/J Gosling, Robbie und Ferrera am roten Teppich

Die Farbe des Abends war rosa. Neben Regisseurin Greta Gerwig lief auch Sängerin Billie Eilish in der dominierenden Farbe auf dem rosa Teppich. Bei der Premiere waren außerdem Sängerin Dua Lipa sowie America Ferrera, die auch Rollen im Film übernehmen. "Barbie" erzählt die Geschichte der Puppen Barbie und Ken, die in der bunten und scheinbar perfekten Welt von Barbieland glücklich sind. Doch dann werden sie in die echte Welt versetzt - was viele turbulente Folgen hat. Es handelt sich um die erste Verfilmung mit realen Schauspielern. In Österreich ist "Barbie" ab dem 20. Juli zu sehen.