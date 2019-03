"Beach Bum": Herumlungern am Strand ist das ideale Nichtstun

Herumlungern, saufen. Ein paar Gedichte ins Publikum werfen, mit schönen Frauen ins Bett gehen, gemeinsam kiffen. Den Rausch ausschlafen, die Putzfrau küssen, eine Katze adoptieren. Sich auf ein paar Drinks einladen lassen. Kurz: leben wie Gott in Florida.

Moondog (Matthew McConaughey) hat das gute Leben erfunden, in Harmony Korines Film "Beach Bum". Früher war er einmal Folk-Poet, was ihm eine kluge, warmherzige und reiche Ehefrau (Isla Fisher) beschert hat, die er nur selten sieht. Irgendwann ruft sie ihn an: Die gemeinsame Tochter will heiraten, einen Spießer, aber was soll's.

Moondog kehrt zurück in die Villa, rüpelt freundlich auf der Hochzeit herum, hat fantastischen Sex mit seiner Ehefrau, erfährt von deren fantastischem Sex mit ihrem Liebhaber (Snoop Dogg) - alle sind happy. Dann passiert doch etwas Dramatisches, und Moondog ist zumindest einen Moment lang gezwungen, sich zusammenzureißen. Im Grunde meinen es ja alle gut mit ihm, dem Genie.

"Beach Bum" ist der Nachfolgefilm von Harmony Korines aberwitzigem "Spring Breakers" aus dem Jahr 2012, und von vorn bis hinten unglaublich, eine fröhliches bescheuerte Wunschfantasie mit sehr vielen nackten Brüsten, unkompliziertem Sex und Drogen, bei der nichts ernsthaft wehtut. Korine hatte nach dem Erfolg von "Spring Breakers" eine Weile in Florida gelebt. "Beach Bum" sei lose von einigen Leuten inspiriert, die ihm dort am Strand begegnet seien, sagt er jetzt. Florida-Unerfahrene erinnert Moondog am ehesten an den Dude aus "The Big Lebowski". Vielleicht ist der Film trotz seiner angenehmen 95 Minuten ein wenig zu lang, aber das ist nicht schlimm.

Die scheuklappige Hippie-Weltsicht von "Beach Bum", bar jeder Existenzangst, bar jeder echten Sorge, ist im Jahr 2019 dermaßen anachronistisch, dass der ganze Film mindestens den Erholungswert eines Kurzurlaubs hat. Danke, Moondog.

Film: "Beach Bum". Komödie, USA 2019. Regie: Harmony Korine. Mit Matthew McConaughey, Isla Fisher, Snoop Dogg, Zac Efron. Start: 29. 3.

