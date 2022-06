"Belle" im Kino: So schön, wie du dich fühlst

Das Anime-Meisterwerk "Belle" von Mamoru Hosoda im Kino.

Seit ihre Mama in einem Fluss ertrunken ist, ist Suzu eine Außenseiterin. Einsilbig, schüchtern, ein Mauerblümchen, dessen einzige Freundin es nicht leicht hat, Suzu gelegentlich aufzumuntern. Und es gibt einen Kindheitsfreund, aber der ist zum umschwärmten Schulsportstar geworden. Doch in "Belle" (derzeit im Kino) existiert noch eine zweite Welt, ein Soziale-Medien-Metauniversum namens U (gesprochen wie "You", also "Du"), in der sich jeder Mensch so zeigen kann, wie er oder sie sich innerlich fühlt: als Fabeltier, als Kätzchen, als Superheld. Oder ...