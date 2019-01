"Ben is Back" und "Beautiful Boy": Amerika im Drogenrausch

Zwei Filme tauchen tief in den US-amerikanischen Mittelstand: In "Ben is Back" und in "Beautiful Boy" geht es um süchtige Teenager.

"Ich hab mich geborgen gefühlt, geliebt, lebendig, und vollständig." So beschreibt der süchtige Ben (gespielt von Lucas Hedges) in "Ben is Back" seiner Mutter Holly (Julia Roberts) das Gefühl, high zu sein. Seit 77 Tagen hat Ben keine Drogen genommen. Er ist aus der Entzugsklinik nach Hause gekommen, um Weihnachten zu feiern, und seither geht alles schief. Dabei ist Ben einer, der schon von seiner Familie her geborgen und geliebt ist. Trotzdem hat er eine Sucht entwickelt. Das ist der bittere Kern dieses Films: Wenn nicht einmal ein behüteter Mittelstandsteenager sicher ist, ist dann womöglich niemand sicher davor, süchtig zu werden?