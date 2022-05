Benedict Cumberbatch als "Doctor Strange": Im Multiversum ist alles möglich

"Doctor Strange": Das jüngste Spektakel der Marvel-Studios feiert den Regelbruch - und manche Wiederbegegnung.

Was für ein reizvoller, wüster Gedanke ist es doch, es könne eine unendliche Anzahl an Universen geben, in denen Versionen von uns all jenes erleben, zu dem wir selbst keine Gelegenheit hatten: den verunfallten Bus verpasst, doch die sechs Richtigen getippt, diese eine tödliche Kränkung nicht ausgesprochen? Die Viele-Welten-Theorie ist kein literarisches Hirngespinst, sondern eine Interpretation der Quantenmechanik, nach der mehrere Zustände eines Teilchens zugleich existieren können. Anekdotisch am bekanntesten ist Schrödingers Versuchsanordnung mit der Katze, im Alltag hat die ...