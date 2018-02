Berlinale-Analyse: Sex und Politik und alles dazwischen

Die 68. Berlinale ist zu Ende. Es bleibt das Unbehagen mit der Gegenwart - und das wurde bei der Preisverleihung deutlich,

Die Brisanz war nicht verborgen geblieben: "Waldheims Walzer", Ruth Beckermanns feinsinniger Kompilationsfilm über die Affäre Waldheim im Jahr 1986, wurde zu Ende der 68. Ausgabe der Berlinale am Samstag als bester Dokumentarfilm ausgezeichnet.

"Es ist ein Film, der zeigt, wie man mit Populismus, mit Antisemitismus, mit Rassismus Wahlen gewinnen kann", sagte die österreichische Regisseurin Beckermann bei der Preisverleihung. Der Preis freue sie: "Aber es ist ein Wermutstropfen dabei: Dass etwas, das vor 30 Jahren passiert ist, heute so aktuell ist, nicht nur in Österreich, nicht nur in Europa sondern in der ganzen westlichen Welt. Wenn wir an Orban und Trump und an unsere Herren Kurz und Strache denken, dann sieht man, dass es immer wieder darum geht, die Menschen aufzuhetzen, und dass die Mehrheit der Bevölkerung dazu auch noch klatscht."

Die politische Komponente der preisgekrönten Filme kennzeichnete den Abend der Verleihung. Jurypräsident und Regisseur Tom Tykwer sagte, es wurde ausgezeichnet "nicht nur was Kino kann, sondern auch wo es hingehen kann". Das sah die Jury offenbar nicht unbedingt künstlerisch, sondern in einigen Fällen gesellschaftspolitisch.

Mit dem Goldenen Bären wurde "Touch Me Not" ausgezeichnet, ein Hybrid aus dokumentarischen und fiktionalen Elementen, der drei sehr unterschiedliche Menschen auf ihrer Suche nach Intimität begleitet. Die expliziten Sexszenen, hatten das Publikum in Scharen aus dem Kino vertrieben. "Ich wollte herausfinden, was Intimität ist. Letztlich war (die Arbeit am Film) eine siebenjährige Liebesgeschichte für uns alle", so die rumänische Regisseurin, Künstlerin und Kuratorin Adina Pintilie über ihren Debütfilm.

Der zweithöchste Preis, der "große Preis der Jury" ging an Małgorzata Szumowskas "Twerz" (etwa: "Fresse") über einen verliebten Heavy-Metal-Fan, bei der Arbeit auf der Baustelle verunglückt, eine Gesichtstransplantation bekommt, und fortan von seinen einst nächsten Menschen gemieden wird. Es ist die Baustelle für die (real in Polen existierende) größte Christusstatue der Welt, und Szumowska entlarvt in ihrem Film plakativ die Bigotterie, Verlogenheit und Provinzialität der polnischen Gesellschaft, ohne dabei jedoch über das Plakative hinaus Aussagen zu treffen.



Gleich zwei silberne Bären für "einen Spielfilm, der neue Perspektiven eröffnet" und für die beste Hauptdarstellerin Ana Brun gingen an "Las herederas" (die Erbinnen), den ersten paraguayanischen Film im Berlinalewettbewerb überhaupt. Zwei seit vielen Jahren zusammenlebende ältere Damen müssen sich da neu orientieren, als die eine wegen Veruntreuung ins Gefängnis muss und nun die andere ohne ihre Partnerin zurechtfinden muss im Leben. Regisseur Marcelo Martinessi betonte in seiner Rede die "konservative Gesellschaft" in Paraguay, und die Schwierigkeiten, einen Film wie diesen auf die Beine zu stellen, was nur unter anderem mit deutschem Geld für die Produktion möglich gewesen sei.

Für seine Regie wurde Wes Anderson ausgezeichnet, für seinen herzig animierten Film "Isle of Dogs - Ataris Reise", der eine Geschichte von Außenseitertum erzählt, in Wahrheit aber bemerkenswert unsensibel ist, was etwa den rein dekorativen Einsatz japanischer Kultur und die Verwendung von Holocaust-Ikonografie betrifft.

Genau diese Feinfühligkeit in kulturellen Fragen beweisen dafür die Mexikaner Manuel Alcalá und Alonso Ruizpalacios mit dem ebenfalls ausgezeichneten Drehbuch für "Museo" über einen spektakulären Raub am Weihnachtsabend 1985, als zwei junge Männer auf eigene Faust das Anthropologische Museum in Mexico City um seine wertvollsten Exponate erleichterten. Über den Raub hinaus erzählt "Museo" von mexikanischen Identitäten, von Archäologie und Diebstahl und Kolonialismus.

Der Verlierer des Abends war der Schauspieler Franz Rogowski, der in gleich zwei Filmen - Christian Petzolds "Transit" und Thomas Stubers "In den Gängen" nuancierte Darstellungen gezeigt hatte. Als bester Schauspieler wurde dafür der junge Anthony Bajon in

"La prière" ("Das Gebet") von Cedric Kahn ausgezeichnet.



Die Berlinale ist auch bei ihrer 68. Ausgabe ihrem Ruf treu geblieben, politisches Kino, Starkino und künstlerisch innovatives Kino im Wettbewerb zwar zu zeigen, aber nur wenige Filme passen in mehr als eine Kategorie.

Das wird auch im nächsten und voraussichtlich letzten Jahr der Ära unter Intendant Dieter Kosslick so bleiben. Spannend wird es vor allem danach: Die Neuaufstellung des schwerfälligen Berlinale-Apparats wird eine Mammutaufgabe.

(SN)