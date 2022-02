Berlinale beginnt: Der Bär wagt in Berlin den Seiltanz

Die Berlinale ist heuer eine Filmparty mit vielen Risiken - und umangreicher österreichischer Beteiligung.

Falls, möglicherweise, wenn alles gut geht: Noch kein Filmfestival während der Pandemie war so von Konjunktiven umrankt wie die Berlinale 2022, die am Donnerstagabend mit François Ozons

"Peter von Kant" eröffnet wird. Der künstlerische Leiter der Filmfestspiele, Carlo Chatrian, bezeichnet den Film als "eine filmische Tour de Force durch das Konzept des Lockdowns", eine Neuinterpretation von Rainer Werner Fassbinders Film "Die bitteren Tränen der Petra von Kant" von 1972, mit Denis Ménochet, Isabelle Adjani und Hanna Schygulla in den Hauptrollen.

...