Berlinale: Goldener Bär geht nach Rumänien

Preisverleihung bei der Berlinale: Filme, die eine Welt zeigen, die aus den Fugen geriet.

Der Film "Bad Luck Banging or Loony Porn" des Rumänen Radu Jude bekommt den Goldenen Bären für den besten Film beim heurigen Berlinale-Wettbewerb. In dem Film wird eine Lehrerin ungewollt zum Internetstar, weil ein Amateurporno mit ihr dort landet. Die Schule beruft ein Treffen mit den Eltern ein - was folgt, gleicht einem Tribunal. Es ist einer von vielen Filmen, die bei der Berlinale eine Welt zeigten, die aus den Fugen geraten ist.

Der Film besitze "die seltenen ...