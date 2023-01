Berlinale mit Salzburger Regisseur: Bernhard Braunsteins Doku über das Skigymnasium Stams

Doku über den harten Alltag in der Tiroler Ski-Kaderschmiede Stams läuft bei einem der wichtigsten Festivals der Welt in der Reihe "Panorama" und kommt im März in die Kinos.

SN/martin hasenöhrl Bernhard Braunstein. Salzburger Regisseur mit Doku über Skigymnasium bei der Berlinale.