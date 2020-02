In der Comicverfilmung "Birds of Prey"zeigen sich die Heldinnen von Gotham City solidarisch.

Harley Quinn (gespielt von Margot Robbie) wurde von Langzeitfreund Joker rausgeworfen und hat jetzt viele Feinde: So beginnt "Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn", jene brutal-bunte Comicverfilmung um einen Haufen grantiger Frauen, die weltweit Millionen in die Kinos ...