Bei der Diagonale hat Birgit Minichmayr soeben den Schauspielpreis erhalten, im Kino ist sie in "Die Goldfische" zu sehen.

Ein bisserl Kapitalismuskritik, ein bisserl inkorrekter Humor, und dann noch was fürs Herz: "Die Goldfische" ist eine rüpelige Inklusionskomödie. Tom Schilling katapultiert sich da als geldgieriger Ekel-Banker Oliver, der es irgendwie eh verdient hat, per Sportwagenunfall in den Rollstuhl. Während ...