Oscarpreisträgerin Lupita Nyong'o: "Wir nahmen die Trauer mit"

Die Fortsetzung von "Black Panther", der womöglich einflussreichsten Comicverfilmung der Geschichte, steht ihrem Vorgänger um nichts nach - trotz des Verlusts von Hauptdarsteller Chadwick Boseman.

Vor neun Jahren wurde Lupita Nyong'o für ihre Rolle in "12 Years a Slave" mit dem Oscar ausgezeichnet. Sklavinnen spielt sie heute nicht mehr: Als Kriegerin und Partnerin von Wakandas König T'challa war sie 2018 in der Comicverfilmung "Black Panther" zu sehen, jetzt kehrt sie in der Fortsetzung "Black Panther: Wakanda Forever" als wehrhafte Nakia zurück.

Es ist eine zugleich melancholische und freudvolle Rückkehr: 2020 war T'challa-Darsteller Chadwick Boseman verstorben, der neue Film muss ohne seinen "Black Panther" ...