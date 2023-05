Blick in spannende Vergangenheit

Der Gewinnerfilm aus Venedig von 2022 ist ein faszinierendes Porträt.

Die Fotografin Nan Goldin wird in einem Kinofilm porträtiert.

Ein verstohlener Blick in die Kamera, scheinbar zufällige Begegnungen, teilweise unscharf. Männer, Frauen, und alles dazwischen. Chaos, Ekstase, Schmerz, Intimität, Langeweile: Nan Goldins berühmte Fotos, entstanden in der New Yorker Clubszene der 1970er- und '80er-Jahre, haben die Ästhetik der Fotografie beeinflusst. Damals war ihr ungefilterter Zugang fast unerhört: Anders als Fotografie, die der visuellen Dekadenz frönte, etwa die manierierte Stilisiertheit von Helmut Newton, galt Goldins unvermittelte Drastik als trashig und unwürdig.

Zum Glück hat sich das geändert, wie ...