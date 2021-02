"Bliss" auf Amazon Prime: Die Hölle ist nur ein alberner Witz

In "Bliss" erkennen Owen Wilson und Salma Hayek, dass die Realität nur eine Simulation ist.

Was, wenn die Wirklichkeit nur Simulation ist? Gibt es eine größere Wahrheit, die es zu erkennen gilt? In einer Welt, in der im US-Repräsentantenhaus Abgeordnete sitzen, die QAnon-Thesen von Echsenmenschen, Kindsblutritualen und Gesichtertausch für plausibel halten, ist der ernsthafte Umgang mit solchen Überlegungen heikel. In Filme, da gehören sie hin, wie in "Bliss" unter der Regie von Mike Cahill, der in seinen Filmen und Drehbüchern (etwa "Another Earth" aus 2014) immer wieder die ganz großen Fragen zu stellen versucht.

...