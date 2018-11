"Bohemian Rhapsody" im Kino: Rockt leider nicht besonders

Das Freddie-Mercury-Biopic "Bohemian Rhapsody" ist vor allem eine verpasste Chance.

Geboren wurde er 1946 in Sansibar-Stadt, im heutigen Tansania, als Sohn persischer Eltern, seine Kinderjahre verbrachte er in Indien. Gestorben ist er 45 Jahre später, einen Tag nachdem er öffentlich bestätigte, an Aids erkrankt zu sein - und bis heute gilt er als einer der hundert "besten Briten": Freddie Mercury, Leadsänger von Queen, legendär für seine flamboyante Bühnenpräsenz, unentbehrlicher Protagonist der Popmusikgeschichte, hat nun eine Filmbiografie verpasst bekommen: "Bohemian Rhapsody", benannt nach dem dramatischen, überlangen und beim Erscheinen 1975 verrissenen Hit, ist ein ebenfalls überlanger Film geworden, mit wechselhafter Produktionsgeschichte.