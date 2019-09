In "Ad Astra" greift Regisseur James Gray mit einer Starbesetzung nach Sternen und findet eine kaputte Vater-Sohn-Beziehung.

In den Neunzigerjahren fand sich in den meisten Kinderzimmern ein Bilderbuch mit dem Titel "Weißt du eigentlich, wie lieb ich dich hab?", in dem Hasenvater und Hasensohn einander mit immer noch mehr Superlativen ihre Zuneigung kundtaten, bis hin zu: "Bis ...