Brad Pitt in "Bullet Train": Auftragskiller mit Mörderpech

"Bullet Train" zeigt den Hollywoodstar in einer rasanten Actionkomödie.

Er war schon immer ein Pechvogel, deswegen hatte er sich ja eine Auszeit genommen: etwas Selbstfindung, ein wenig Gesprächstherapie und danach friedlich zurück in den Job. Doch als friedliebender Profikiller steht er ohnehin vor einer gröberen Herausforderung, und dass sein Deckname beim aktuellen Auftrag ausgerechnet "Ladybug" (Brad Pitt) lautet, wie so ein angeblich Glück bringender Marienkäfer, ist dann doch etwas zu viel Ironie. Schon die gleichnamige Romanvorlage Kōtarō Isakas zu "Bullet Train" (ab Donnerstag im Kino) hat mindestens so viele ...