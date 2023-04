Brendan Fraser im Interview zu "The Whale": Pizza als Trost und Untergang

Mit "The Whale" feierte Brendan Fraser sein Comeback. Ein Oscar war der Lohn - die Rolle hatte aber Tücken.

Enormes Wissen über englische Literatur, überwältigende Einsamkeit, ein unstillbarer Hunger nach Liebe und 300 Kilogramm Traurigkeit - das, in etwa, macht die Figur des Englischlehrers Charlie aus, den Brendan Fraser in "The Whale" spielt. Charlie ist ein Süchtiger, seine Drogen sind Zucker und Fett, Schokoriegel und Pizza, und sein Körper wird diese Strapazen nicht mehr lange mitmachen. Doch da taucht Charlies halbwüchsige Tochter auf, die er lange gemieden hat - und sie will Antworten: Darren Aronofskys "The Whale" ist eine ...