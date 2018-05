Bunt, weiblich, kampfbereit

Die Filmwirtschaft ist männlich geprägt. Beim Filmfest in Cannes wehren sich Frauen dagegen.

Die gute Nachricht: Sexuelle Übergriffe sind dieses Jahr abgesagt in Cannes. Das Festival hat nämlich jeder akkreditierten Person einen Flyer übergeben, wonach Belästigungen zu unterlassen seien. "Wie einfach das gelöst werden konnte. Krass", so ein trockener Kommentar bei Twitter. Der Sarkasmus ist gerechtfertigt: Cannes schmückt sich mit einer ganzen Reihe von Nebenveranstaltungen, bei denen diskutiert wird, wie zu ändern sei, dass Frauen nach wie vor himmelschreiend unterrepräsentiert sind in der Filmwirtschaft.