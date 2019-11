Erwin Wagenhofer erzählt in seinem neuen Film, wie Menschen mit Mut und Zielstrebigkeit zu Vorbildern werden.

Alle paar Jahre macht Erwin Wagenhofer einen Dokumentarfilm, der wie die Faust aufs Aug passt, obwohl er seit Jahren in Produktion ist. Das war bei "We feed the world" so, der 2005 die globale Nahrungsmittelproduktion thematisierte, das war so bei ...