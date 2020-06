Cannes 2020: Auswahl der Filmfestspiele auch ohne Festival

Coronabedingt sind die Filmfestspiele von Cannes heuer entfallen. Dennoch hat das Festival am Mittwochabend 56 Filme vorgestellt, die künftig mit dem Gütesiegel "Cannes 2020" zu sehen sein sollen. Damit will der künstlerische Leiter Thierry Fremaux den Werken in der Vermarktung helfen. Ein österreichischer Beitrag hat es dabei nicht in den erlauchten Kreis geschafft.

Auf herkömmliche Kategorien wie "Wettbewerb" oder "Außer Konkurrenz" haben die Organisatoren dabei allerdings verzichtet, sondern neue Namen wie "Die Treuen" oder "Die Newcomer" eingeführt. In die offizielle Auswahl sind neben vielen neuen Namen vor allem auch wieder Regisseure gekommen, die zu Cannes' Stammgästen gehören, darunter Wes Anderson mit "The French Dispatch". Der Film soll von einer fiktiven Stadt in Frankreich handeln. In den Hauptrollen sind unter anderem Bill Murray, Tilda Swinton und Timothee Chalamet zu sehen. Von den französischen Regisseuren ist Francois Ozon mit "Ete 1985" vertreten, der von der Liebe zweier homosexueller Jugendlicher erzählt.

Der britische Regisseur und Künstler Steve McQueen, der für "12 Years a Slave" 2014 den Oscar für den besten Film erhielt, ist gleich mit zwei Produktionen präsent. "Lovers Rock" handelt von der dunkelhäutigen Londoner Gemeinde und spielt in den 70er Jahren, "Mangrove" thematisiert - als Film zur Zeit - Polizeigewalt gegenüber der schwarzen Bevölkerung. Mit einem Drama über die Krise mit Fünfzig hat es der Däne Thomas Vinterberg in die Auswahl geschafft. In dem Film "Druk" spielt Mads Mikkelsen die Hauptrolle.

Mit ihrem Drama "Asa Ga Kuru" (True Mothers) hat es auch die Japanerin Naomi Kawase wieder einmal - zumindest virtuell - nach Cannes geschafft. Und auch der deutsche Regisseur Oskar Roehler ist mit dem Fassbinder-Drama "Enfant Terrible" mit Oliver Masucci in der Hauptrolle unter den Genannten.

Insgesamt waren für die heuer ursprünglich für Mai angesetzten Festspiele 2.067 Spielfilme eingereicht worden. Das sei ein Rekord, so Fremaux. Deshalb sei die Form der 73. Ausgabe in Form einer Empfehlungsliste auch das Mindeste, was das Festival habe tun können.

DIE TREUENThe French DispatchWes Anderson (USA)Ete 85Francois Ozon (Frankreich)Asa Ga Kuru (True Mothers)Naomi Kawase (Japan)Lovers RockSteve McQueen (Großbritannien)MangroveSteve McQueen (Großbritannien)Druk (Another Round)Thomas Vinterberg (Dänemark)ADN (DNA)Maïwenn (Algerien/Frankreich)Last WordsJonathan Nossiter (USA)Heaven: To The Land Of HappinessIm Sang-Soo (Südkorea)El Olvido Que Seremos (Forgotten we'll be)Fernando Trueba (Spanien)PeninsulaYeon Sang-Ho (Südkorea)In The DuskSharunas Bartas (Litauen)Des Hommes (Home Front)Lucas Belvaux (Belgien)The Real ThingKoji Fukada (Japan)

DIE NEWCOMERPassion SimpleDanielle Arbid (Libanon)A Good ManMarie Castille Mention-Schaar (Frankreich)Les Choses Qu'on Dit, Les Choses Qu'on FaitEmmanuel Mouret (Frankreich)SouadAyten Amin (Ägypten)LimboBen Sharrock (Großbritannien)RougeFarid Bentoumi (Frankreich)SweatMagnus Von Horn (Schweden)TeddyLudovic et Zoran Boukherma (Frankreich)FebruaryKamen Kalev (Bulgarien)AmmoniteFrancis Lee (Großbritannien)Un Medecin De NuitElie Wajeman (Frankreich)Enfant TerribleOskar Roehler (Deutschland)Nadia, ButterflyPascal Plante (Kanada)Here We AreNir Bergman (Israel)

EINE FILM ANTHOLOGYSeptet: The Story Of Hong KongAnn Hui, Johnnie To, Tsui Hark, Sammo Hung, Yuen Woo-Ping et Patrick Tam

DIE ERSTEN SPIELFILMEFallingViggo Mortensen (USA)PleasureNinja Thyberg (Schweden)SlalomCharlene Favier (Frankreich)Casa De Antiguidades (Memory House)Joao Paulo Miranda Maria (Brasilien)Broken KeysJimmy Keyrouz (Libanon)IbrahimSamir Guesmi (Frankreich)BeginningDea Kulumbegashvili (Georgien)GagarineFanny Liatard, Jeremy Trouilh (Frankreich)16 PrintempsSuzanne Lindon (Frankreich)VaurienPeter Dourountzis (Frankreich)Garcon ChiffonNicolas Maury (Frankreich)Si Le Vent Tombe (Should the Wind Fall)Nora Martirosyan (Armenien)John And The HolePascual Sisto (USA)Striding Into The WindWei Shujun (China)The Death Of Cinema And My Father TooDani Rosenberg (Israel)

DREI DOKUMENTARFILMEEn Route Pour Le Milliard (The Billion Road)Dieudo Hamadi (Demokratische Republik Kongo)The Truffle HuntersMichael Dweck, Gregory Kershaw (USA)9 Jours A RaqqaXavier de Lauzanne (Frankreich)

FÜNF KOMÖDIENAntoinette Dans Les CevennesCaroline Vignal (Frankreich)Les Deux AlfredBruno Podalydes (Frankreich)Un Triomphe (The big hit)Emmanuel Courcol (Frankreich)L'origine Du MondeLaurent Lafitte (Frankreich)Le DiscoursLaurent Tirard (Frankreich)

VIER ANIMATIONSFILMEAya To Majo (Earwig and the Witch)Goro Miyazaki (Japan)FleeJonas Poher Rasmussen (Dänemark)JosepAurel (Frankreich)SoulPete Docter (USA)

Quelle: Apa/Dpa/Ag.