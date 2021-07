Cannes: Mit Auto-Erotik zum Sieg beim Filmfestival

Der wildeste Wettbewerbsbeitrag hat die Jury überzeugt: Regisseurin Julia Ducournau ist große Gewinnerin der Filmfestspiele in Cannes.

Gar nichts ist hier wie gewohnt: Die Goldene Palme von Cannes ging an "Titane", einen wüsten Genrefilm über eine genderqueere Erotiktänzerin mit Maschinenfetisch. Doch nicht nur deswegen wird die Festivalausgabe von 2021 in die Geschichte eingehen. "Titane"-Regisseurin Julia Ducournau ist die erste Regisseurin, die in 74 Jahren den höchsten Preis in Cannes allein gewonnen hat. Ihre einzige weibliche Vorgängerin Jane Campion teilte sich 1993 die Goldene Palme für "Das Piano" mit Chen Kaige für "Lebewohl, meine Konkubine".

"Titane" ...